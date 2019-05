Roma, nuovi striscioni in città per De Rossi – FOTO

Dopo il messaggio affisso questa notte sul cancello principale del centro sportivo di Trigoria e quello in via Piccolomini, alcuni tifosi della Roma stanno “tappezzando” la città con striscioni dedicati a Daniele De Rossi. Il capitano questa sera, nel match contro il Parma, indosserà per l’ultima volta la maglia giallorossa. L’Olimpico è pronto a salutare il proprio capitano dopo 18 anni di storia. All’Eur sono comparsi due nuovi striscioni: dal più classico ma significativo “Daniele vanto nostro”, al messaggio un po’ più articolato: “Il tuo atteggiamento deve essere d’esempio a chi a questa maglia non ha dimostrato attaccamento”.