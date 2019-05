Roma, nuovi dettagli sulla trattativa col Qatar: ecco il nome dello studio legale

La Capitale come roccaforte delle operazioni finanziare. Dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo, continuano ad arrivare dettagli sull’interessamento della Qatar Sports Investments per la società giallorossa. Come riportato dalla trasmissione Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport, proprio a Roma si troverebbe l’Hogan Lovells, lo studio legale di riferimento del fondo qatariota. Una realtà che ha già lavorato in passato con il Qatar, soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione del St. Regis Hotel di Starwood.