Roma, nuovi dettagli sul materiale tecnico: spunta il fulmine anche sulla t-shirt – FOTO

La Roma è pronta a far debuttare la prima maglia della prossima stagione, ma intanto continuano ad emergere altri dettagli sul nuovo materiale tecnico sempre targato Nike. Questa volta il sito specializzato footyheadlines.com ha pubblicato le immagini delle t-shirt disponibili per il prossimo anno. Predomina il rosso scuro, con i dettagli in giallo. Anche in questo caso, viene ripreso il dettaglio del fulmine nella parte anteriore della maglietta, sotto la scritta “AS Roma” sul petto.