Roma, numeri horror per l’attacco rispetto a un anno fa. E anche la difesa soffre

La Roma non decolla. A Firenze arriva l‘ennesimo pareggio, ma soprattutto una vittoria che diventa sempre più una rarità: sono appena 4 in 11 partite, le stesse della Spal. Per i giallorossi è la partenza peggiore dell’era americana, uno score accentuato anche e soprattutto dal latitare dei gol degli attaccanti. In queste prime 11 gare, la squadra di Di Francesco ha gonfiato la rete 18 volte, ma solo 6 di queste sono arrivate dal reparto avanzato. La vena realizzativa di Dzeko in campionato è pressoché nulla, con appena 2 gol all’attivo, ed El Shaarawy diventa ‘bomber‘ a quota 3 con Under fermo a 1. Basti pensare che, invece, i difensori di reti ne hanno messe a segno 7 (2 a testa per Fazio, Kolarov e Florenzi più 1 di Manolas) mentre i centrocampisti sono arrivati a 5. Numeri impietosi, che se comparati alle altre 9 squadre della parte sinistra della classifica diventano ancora più preoccupanti. Gli attaccanti della Juventus capolista hanno realizzato in totale 16 gol (Cristiano Ronaldo è in cima a 7), quelli del Napoli hanno appena toccato quota 20 (sugli scudi Insigne e Mertens con 7 reti a testa). Il reparto avanzato di Inter, Milan (con una partita in meno) e Samp, invece, si assesta a 12 (Icardi a 6, Higuain e Defrel a 5) mentre Lazio e Sassuolo ne hanno messi a segno 11 (Immobile 8 e Boateng 4). L’attacco del Torino, con i 3 gol di Genova, ha appena scavalcato quello della Roma salendo a 8 reti complessive. Solo la Fiorentina, affrontata ieri dai giallorossi, ha fatto peggio con appena 5 marcature (Simeone e Chiesa sono fermi a 2). E gli attaccanti viola sono gli unici che ‘tengono’ botta a Dzeko se si considerano i capocannonieri delle prime 10 squadre della classifica.

Gli appena 16 punti della Roma, però, sono frutto anche dei numeri in difesa decisamente peggiorati rispetto allo scorso anno: in queste prime 11 giornate la squadra di Eusebio Di Francesco ha subito ben 14 gol, a differenza dei soli 6 incassati la scorsa stagione allo stesso punto del campionato. Un anno fa, invece, le reti realizzate erano 18: le stesse che la Roma ha messo a segno fino ad ora in questo campionato. La difesa dei capitolini, dunque, segna sì molto di più ma subisce anche altrettanto. Un’inversione di tendenza netta da parte dei giallorossi, visto che invece lo scorso anno i gol degli attaccanti dopo 11 partite erano addirittura 12 (con Dzeko già a quota 9). Halloween è ormai passato, ma l’annata da horror degli attaccanti della Roma non accenna a interrompersi.