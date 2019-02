Roma, Nela ricorda tre sconfitte storiche: “Con il Liverpool sbagliata la preparazione”

Sebino Nela ha fatto un tuffo nel passato, raccontando le tre sconfitte più importanti della sua avventura con la Roma, quella con il Lecce che costò uno scudetto, quella con il Liverpool in finale di Coppa dei Campioni e quella con l’Inter in finale di Coppa Uefa. Queste le sue parole a L’Università del Calcio, su Centro Suono Sport:

“Liverpool, Lecce e Inter sono sconfitte diverse. Rispetto al Liverpool non avevamo la stessa esperienza europea e abbiamo sbagliato qualcosa nella preparazione della gara. Con l’Inter non siamo stati aiutati dall’arbitro all’andata, mentre al ritorno abbiamo fatto una delle partite più belle partite della storia della Roma. Quella con il Lecce la sconfitta peggiore della mia carriera, loro fecero di tutto per vincere, dico solo questo, chi vuole può approfondire”.