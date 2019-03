Roma-Napoli, vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia napoletana

Roma-Napoli si avvicina sempre di più: domenica 31 marzo alle 15 le due squadre scenderanno sul campo dello stadio Olimpico in occasione della 29esima giornata di Serie A. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, è vietata la vendita dei tagliandi del settore ospiti per i Residenti a Napoli e Provincia anche se iscritti a programmi di fidelizzazione. Divieto esteso anche per gli altri settori dello stadio. Per i tifosi del Napoli residenti altrove non sono previsti vincoli sull’acquisto dei biglietti. Il termine delle vendite è fissato per le ore 19.00 di sabato 30. Il costo dei biglietti è di 41,40 euro.