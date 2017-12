Roma, Nainggolan e Manolas telecronisti per un giorno: ecco il racconto del derby – VIDEO

Radja Nainggolan e Kostas Manolas telecronisti per un giorno. Tra grida e risate, i due calciatori della Roma si sono messi alla prova con cuffie e microfono raccontando le azioni salienti dell’ultimo derby contro la Lazio, vinto dai giallorossi per 2 a 1. Inevitabili i commenti sul gol annullato a Immobile (“La linea è stata perfetta, fuorigioco netto!” racconta Kostas, a cui replica subito Radja: “Sono stati bravi quelli dietro“) e sul rigore di Perotti, su cui il greco ha qualcosa da ridire: “Comunque come batte questo… Anche io li tiro così in allenamento, però solo in allenamento“.

Poi arriva il secondo gol, messo a segno proprio da Nainggolan con un tiro di potenza da fuori. Per far felice il compagno, Manolas esplode come un vero telecronista: “Mamma mia ragazzi che gol! Radja Radja Radja Nainggolan Nainggolan! GOOOOL!“. Le risate non impediscono al belga di fare una battuta: “Però sono gol facili questi! Quasi quasi la passavo a Florenzi… aspetta che te la do!“. Non poteva mancare il commento sul rigore concesso alla Lazio per un tocco di braccio dello stesso Manolas. “Si gioca a calcio, con i piedi, non con le mani. Potevi appoggiarla al portiere di petto! Grazie Manolas per aver riaperto la partita” afferma Nainggolan, mentre il greco prova a giustificarsi: “È stata un’azione difficile. La prima volta che sbaglio e prendiamo gol…”. La delusione, però, lascia spazio alla felicità e Manolas non si trattiene: “È finita! La Roma vince 2 a 1 il derby della Capitale!“. Radja esplode in una sonora risata, mentre Kostas conclude con una battuta: “Posso fare il commentatore, o no?“. L’inizio promette sicuramente bene.