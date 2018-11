Roma, Muzzi: “Schick ha sofferto la concorrenza di Dzeko. E domani attenti all’Udinese”

La sfida di domani a Udine è delicata e importante, ne è convinto mister Eusebio Di Francesco. Pensiero condiviso anche da Roberto Muzzi, ex calciatore che ha vestito sia il giallorosso che il bianconero dei friulani.

Una gara da non sbagliare soprattutto per Patrik Schick, che alla Dacia Arena partirà da titolare. “Schick ha grandi qualità. Roma purtroppo è una piazza molto difficile, ma si è distinto ultimamente per ottime prestazioni”, ha dichiarato Muzzi intervenendo a RMC Sport. L’attaccante ceco sembra aver ritrovato la via del gol dopo un periodo difficile, dettato indirettamente – secondo Muzzi – anche dalla concorrenza di Dzeko. “Personalmente mi sarebbe piaciuto vederlo ancora qualche anno alla Sampdoria, sarebbe maturato scendendo in campo con continuità”.

In questa prima fase di stagione, alla bella Roma vista in Champions League non è sempre corrisposta una squadra convincente in campionato. Colpa, ha raccontato Muzzi, di alcune cessioni che hanno tolto qualità ed esperienza alla rosa, in particolare Nainggolan e Strootman.

E poi c’è un fattore irrazionale, vale a dire gli stimoli. “La Champions ti fa scattare dentro quel qualcosa in più”, ha aggiunto l’ex attaccante. “Sta a Di Francesco traslare la mentalità europea anche alle gare di Serie A, a cominciare dalla sfida di sabato che non sarà affatto semplice per i giallorossi”.