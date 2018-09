Roma, momento amarcord: il club ricorda la prima gara ufficiale di 91 anni fa

Novantuno anni fa, la Roma scendeva in campo per giocare la prima partita ufficiale della sua storia. Era il 25 settembre del 1927: i giallorossi sfidano il Livorno nel match inaugurale del girone B della Divisione Nazionale stagione 1927-28, il massimo campionato dell’epoca. In campo questa formazione: Rapetti; Mattei, Corbyons; Ferraris IV, Degni, Rovida; Ziroli, Fasanelli, Bussich, Cappa, Chini. La Roma vince la gara per 2 a 0 grazie alle reti di Zironi e Fasanelli. Novantuno anni dopo, la Roma ricorda sui suoi social.