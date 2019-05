Roma, Mirante: “De Rossi è parte di noi, mancherà a tutti”

Domani per la Roma sarà l’ultima partita della stagione. Per Daniele De Rossi, invece, sarà l’ultima uscita davanti al pubblico dell’Olimpico con la maglia giallorossa. A parlare è stato il portiere Antonio Mirante che, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: “Daniele è un capitano in cui ci riconosciamo. Speriamo che sia una festa per lui, sicuramente sarà commovente, lo sentiamo parte di noi e penso sia lo stesso anche per i tifosi. È come se uno di loro smettesse di giocare, è difficile immaginare una Roma senza Daniele. Il calcio è questo, ma sappiamo quello che ci ha dato e quello che ha dato a questa squadra. Gli si può soltanto voler bene. Ci facciamo forza a vicenda, anche a noi mancherà. Ci sembra giusto godercelo fino alla fine, come sta facendo lui con noi, a volte troppo. Prova grandi emozioni, lo leggo nei suoi occhi e nei suoi atteggiamenti. Ha dimostrato attaccamento, facendo vedere che tipo di persona è”.