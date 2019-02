Roma-Milan, lo show di Cristian Totti a bordocampo – FOTO

Zaniolo sogna Totti. Totti sogna Zaniolo. Mentre l’uomo del momento incanta in campo inseguendo il mito del giocatore più forte della storia della Roma, a bordocampo il piccolo Cristian fa il raccattapalle e si immagina tra qualche anno a trascinare i giallorossi come Nicolò. Nel frattempo, durante Roma-Milan, Totti jr. si diverte a bordocampo palleggiando e dando spettacolo a chi lo guarda. Cristian è stato spesso chiamato per fare il raccattapalle. Nel match contro la Samp (vinto per 4-1), si era fatto notare per alcune esultanze ai gol dei giallorossi.