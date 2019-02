Roma-Milan, le reazioni social al pari di Zaniolo: “Se non ci fosse Nicolò…” – FOTO

Roma-Milan vale più dei tre punti. La squadra giallorossa deve riscattare la debacle di Coppa Italia con la Fiorentina ed Eusebio Di Francesco è chiamato a dare una risposta se vorrà restare sulla panchina capitolina. Il gol di Piatek al 26′ del primo tempo, però, è una doccia fredda e non fa che aumentare il clima di contestazione intorno alla squadra di casa. Le reazioni sui social sono già tantissime e la paura di un’altra goleada c’è.

Al 44′ la parata di Donnarumma su Dzeko e non mancano le discussioni su “E’ più un miracolo del portiere o un errore dell’attaccante”.

Pronti via comincia la ripresa e la speranza in casa Roma si chiama ancora Zaniolo con il gol del pareggio sotto la Sud in sciopero.