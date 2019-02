Roma-Milan, il web rossonero: “Giallorossi indecenti. Diamogli il colpo di grazia”

“E adesso diamogli il colpo di grazia”. Nessuna pietà, solo la triste realtà delle cose. “Questa Roma è pazza”. Il web rossonero gioca di anticipo una partita che potrebbe significare molto per il futuro, soprattutto in zona Champions: “Vincere all’Olimpico vorrebbe dire eliminarli definitivamente dalla lotta per il terzo e quarto posto”.

Nevrosi interne, depressione ambientale e confusione generale, tutti ingredienti in salsa romanista che potenziano notevolmente l’ego di una tifoseria (quella milanista) tornata a sorridere: “I giallorossi sono in condizioni indecenti, sono a pezzi e i calciatori sono detestati dai loro stessi tifosi. È logico approfittarne per fare il colpaccio in trasferta”. L’ umiliazione patita dalla Roma contro la Fiorentina ha lasciato increduli anche i tifosi delle altre squadre : “Ho visto la partita e non capisco come si possa arrivare a toccare il fondo in questo modo”.

Risposte che da Trigoria difficilmente arriveranno, nel frattempo sui social rossoneri si avanzano ipotesi che vanno a intrecciarsi con la sfida di oggi: “Quella contro Dzeko e compagni sarà la gara che ci dirà di che sostanza è fatto il Milan. Un 7-1 non credo sia facile da metabolizzare. Né per i tifosi né per la squadra. E se poi vogliono cacciare Di Francesco…“.

Sospetti che prendono forma nelle paure dei tifosi giallorossi, alimentando le speranze del web milanista: “Vogliono far esonerare l’allenatore? Forse. Anche se io sono convinto che la spiegazione sia più semplice : la Roma rispetto allo scorso anno si è indebolita tantissimo”.

Guardando in casa propria, con Piatek è bastato veramente poco per far scoccare un amore a prima vista: “Finalmente uno che ha fame di gol, quello di prima aveva fame e basta”. Il ricordo di Higuain è sepolto dietro la nuvola di polvere da sparo del pistolero polacco: “Dopo il Napoli spero abbia tenuto qualche cartuccia per la Roma. Sarà lui a dare il colpo di grazia ai giallorossi”.