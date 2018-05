Roma-Liverpool si avvicina e la febbre in città sale sempre di più. In attesa della semifinale di ritorno di Champions League, in programma domani sera allo stadio Olimpico (ore 20.45), questa mattina il presidente James Pallotta – di ritorno a Roma dopo una sosta di relax in Toscana – incontra la dirigenza giallorossa allo studio Tonucci, suo quartier generale nella Capitale: oltre al numero uno romanista, presenti Mauro Baldissoni, Umberto Gandini e Guido Fienga.