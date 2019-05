Roma, martedì alle 11 la ripresa degli allenamenti a Trigoria

Giorno di riposo in arrivo per la Roma di Ranieri, dopo la vittoria con la Juventus frutto di un secondo tempo giocato a viso aperto nonostante la sofferenza della prima frazione di gara. Alla base del successo con i bianconeri anche la crescente condizione fisica dei giallorossi, che hanno retto anche a livello atletico l’urto della Vecchia Signora. Una corsa Champions, quella della Roma, che ripartirà quindi martedì, quando i calciatori si ritroveranno alle ore 11 a Trigoria per iniziare il percorso di avvicinamento alla sfida esterna con il Sassuolo valevole per la penultima giornata di campionato.