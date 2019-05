Dopo il pareggio di Genoa, la Roma si fermerà un giorno per poi rimettersi al lavoro martedì. L’appuntamento a Trigoria è fissato alle 11. I giallorossi dovranno capire cosa non ha funzionato a Marassi, per poi mettersi al lavoro per preparare il match con la Juventus. Previsto il rientro in gruppo di De Rossi.