Roma, Manolas pronto per il Cagliari: domani il rientro in gruppo

Ancora cinque partite da giocare per continuare a sperare nel quarto posto. Sabato alle 18 la Roma affronterà il Cagliari nella prima delle cinque finali che potrebbero portare in Champions League. Mister Ranieri non potrà contare su Cristante e Zaniolo squalificati, ma, come scrive Gianluca Lengua su ilmessaggero.it, ritroverà Manolas escluso dalla gara contro l’Inter per un problema muscolare all’adduttore accusato nel riscaldamento a San Siro. Trascorsi i due giorni di allenamento individuale e terapie, il centrale tornerà ad allenarsi domani con la squadra e con ogni probabilità indosserà una maglia da titolare nella gara contro i sardi.