Roma, maledetta sosta: terzo passo falso dopo lo stop per le nazionali

Chievo, Spal e Udinese. Sono tre dei punti più bassi raggiunti dalla Roma in stagione insieme alla sconfitta contro il Bologna. In comune hanno tutte una cosa: sono partite che arrivavano dopo la sosta per le nazionali e prima della Champions. Contro i bianconeri la squadra di Di Francesco crea pochissimo e subisce il contropiede dell’Udinese, che segna con De Paul e per poco non raddoppia con Pussetto e Machis.

In totale con i due precedenti poco gloriosi fanno 2 punti in tre partite contro squadre che lottano per non retrocedere. E arrivano tutte dopo una vittoria: contro la Spal, la Roma arrivava da una vittoria contro il Benevento, contro il Chievo da quella sull’Empoli e oggi da quella sulla Sampdoria. Tre passi indietro.