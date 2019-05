Roma, l’Under 16 vince la Lazio Cup. Pallotta: “Bello vedere le nostre giovanili fare bene” – FOTO

Ancora un successo per il settore giovanile della Roma. Dopo la Scopigno Cup conquistata dall’Under 17, è stata la volta dell’Under 16 di Aniello Parisi, che ha vinto la Lazio Cup 2019, andata in scena a Villalba di Guidonia. Decisivo il gol nel supplementare contro lo Shakhtar Donetsk della giovane promessa della squadra Claudio Cassano, arrivato la scorsa estate dal Bari. Con loro si è congratulato il presidente James Pallotta attraverso i canali ufficiali del club: “Mi congratulo con la squadra Under 16 e con tutto lo staff per aver vinto la finale della Lazio Cup contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il successo nella Scopigno Cup della nostra U17, è bello vedere i nostri giocatori del settore giovanile fare così bene in questa stagione”.