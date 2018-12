Roma, Lorenzo Pellegrini punta Cagliari: tra domani e giovedì il rientro in gruppo. De Rossi in forse

Di Francesco potrebbe tornare presto a sorridere. Dopo l’ecatombe di infortuni nei giorni scorsi, per la trasferta di Cagliari il tecnico della Roma spera di recuperare Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso sta rientrando dalla lesione muscolare al flessore e domani o giovedì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, con l’obiettivo di provare a insidiare Cristante o Zaniolo per una maglia da titolare. Per quanto riguarda Daniele De Rossi, proprio in virtù del rendimento positivo del centrocampo, lo staff medico potrebbe decidere di prendersi qualche giorno in più per non rischiarlo. Per la Sardegna Arena resteranno out Dzeko, El Shaarawy, Karsdorp, Fazio (che conserva comunque qualche chance), e Coric.