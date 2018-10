Roma, le prime immagini della maglia 2019-20: spunta il tema a zig-zag – FOTO

Non siamo ancora neanche a metà stagione, eppure già si può avere un assaggio della Roma del prossimo anno. Sono state svelate infatti le prime anticipazioni sulla maglia casalinga che i giallorossi vestiranno nella stagione 2019-20. Come riporta il sito specializzato Footy Headlines, la vera novità sarà il tema a zig zag presente sulla casacca da gioco. Il colore della decorazione resterà in “university gold”, mentre il rosso principale sarà leggermente diverso con lo stile “team crimson” usato nella stagione 2017-18. Il design non presenterà le stampe usate quest’anno (i pallini che ricordano l’armatura dei gladiatori), ma sarà semplice. Le altre novità riguardano i pantaloncini, che torneranno bianchi e i calzettoni, che saranno rossi con finiture gialle.