Roma, la rabbia dei tifosi: “Società madre di una squadra senza cog***ni” – FOTO

Vigilia di Champions movimentata per la Roma. Dopo il brutto ko di Udine, la contestazione all’areoporto e gli infortuni che stanno decimando i giallorossi in vista del delicato match col Real Madrid, i tifosi tornano a sfogarsi. In zona Aurelia-Boccea, infatti, è comparso uno striscione firmato dal gruppo ‘Roma’ che si scaglia contro la squadra, ma soprattutto la dirigenza: “Una società che fa proclami, previsioni, finti acquisti e tante cessioni è madre di una squadra senza cog***ni“.

Un concetto ribadito, anche se con toni meno aspri, anche dal comunicato diramato dalla ‘Brigata Curva Sud Laterale’: “Abbiamo visto situazioni difficili di fronte a noi, abbiamo fatto di tutto per sostenere la maglia e i colori della Roma. Viaggi, sacrifici, perché ci sono persone che in mezzo al nostro gruppo fanno di tutto per venire a vedere l’unico grande amore. L’unica cosa che non ci toglierà mai nessuno. Noi ci saremo sempre, nel bene o nel male noi ci siamo, con lo stesso amore di sempre. Non smetteremo mai di tifare”.