Roma, la rabbia dei tifosi. In città striscioni contro Pallotta, Baldini e Bonini – FOTO

Non è un periodo affatto tranquillo per la Roma e i suoi tifosi. L’annuncio dell’addio di Daniele De Rossi ha aperto il tradizionale vaso di Pandora, dando il via alle reazioni furiose della piazza giallorossa. A distanza di qualche giorno, la capitale è tornata teatro della rabbia del popolo romanista, in seguito all’inchiesta pubblicata stamattina da ‘La Repubblica’. Stanotte nella capitale, infatti, sono stati esposti degli striscioni contro James Pallotta, Franco Baldini e Carlo Bonini, uno degli autori dell’articolo uscito oggi e che ha scatenato numerose polemiche e risposte. “Bonini e Repubblica: Roma vi vomita addosso”, “Baldini e Pallotta nemici di Roma” e “Baldini=Bonini“ i messaggi firmati dal gruppo Roma.