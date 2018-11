Serata magica e commovente per Francesco Totti. La leggenda della Roma è stato celebrato ufficialmente per il suo ingresso nella Hall of Fame giallorossa, in una passerella che ha ricordato quella del 28 maggio 2017. Ancora una volta lacrime e brividi del numero 10, poi la dedica ai tifosi: “Senza di voi non sarebbe stato lo stesso, grazie a chi mi ha sempre sostenuto! Fiero di far parte della Hall of Fame giallorossa”, ha scritto su Twitter.