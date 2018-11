Roma, la curva Sud celebra Totti: “Un capitano è per sempre” – FOTO

“Un capitano è per sempre”. Con questo striscione la curva Sud ha salutato e celebrato Francesco Totti durante la cerimonia del suo ingresso nella Hall of Fame della Roma. Pochi minuti al fischio d’inizio della partita con il Real, ma per i 60 mila dell’Olimpico gli occhi sono tutti per il suo storico capitano, accolto sul terreno di gioco da Bruno Conti e Falcao. Il capitano della Roma ha preso la maglia celebrativa e si è commosso, avvicinandosi poi alla Curva Sud e fermandosi ai suoi piedi, proprio come quel 28 maggio 2017.