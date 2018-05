Roma-Juventus 0-0 – LIVE – FOTO

Ultima partita della stagione all’Olimpico, la Roma dopo aver centrato l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League cerca i tre punti per blindare il terzo posto. Di fronte a sé la Juventus, alla ricerca di un solo punto per vincere il settimo scudetto consecutivo. Di Francesco non rischia Manolas e Strootman, recuperati negli ultimi giorni dai rispettivi infortuni. Alisson tra i pali, Florenzi, Fazio, Jesus e Kolarov in difesa; a centrocampo Pellegrini con De Rossi e Nainggolan, mentre Under ed El Shaarawy compongono l’attacco con Edin Dzeko.

Cronaca a cura di: Luca Benincasa Stagni



TABELLINO

Roma-Juventus 0-0

AS ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy.

A disp.: Lobont, Skorupski, Manolas, Capradossi, Luca Pellegrini, J.Silva, Gonalons, Strootman, Gerson, Perotti, Schick, Antonucci.

All.: Eusebio Di Francesco.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Higuain.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Lichtsteiner, Chiellini, Howedes, Barzagli, Asamoah, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Douglas Costa.

All.: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Paolo Tagliavento di Terni.

Assistenti: Passeri-Costanzo.

IV Uomo: Rocchi.

Var: Giacomelli.

A.Var: Valeriani.

NOTE Ammoniti: 32′ Pjanic, 43′ Alex Sandro