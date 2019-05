Chissà quanto avrebbe voluto avere prima quest’abbondanza. Ranieri per la prima volta da quando è arrivato (ma è la seconda volta assoluta in stagione, la prima e ultima a settembre contro il Frosinone) ha a disposizione l’intera rosa. Per questo motivo nella distinta ufficiale Santon non appare neanche in panchina: il limite fissato per le riserve è di dodici giocatori, mentre i convocati della Roma sono 24. I difensori in panchina sono Karsdorp, Jesus e Marcano.