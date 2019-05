Roma-Juve, striscione dei Fedayn: “Diffide e arresti non ci fermeranno, supereremo ogni dolore” – FOTO

Lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere l’ultimo big match di questa stagione, quello tra Roma e Juventus. I giallorossi sono in piena corsa per l’Europa e sono obbligati a vincere, visti i risultati delle dirette concorrenti. La sfida è sentita e a poche ore dal fischio d’inizio è comparso uno striscione firmato ‘Fedayn‘ a piazza Mancini: “Diffide e arresti non ci fermeranno, supereremo ogni dolore. Perché abbiamo la Roma in fondo al cuore“. Questo il messaggio del gruppo organizzato della Curva Sud giallorossa.