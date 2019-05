Roma-Juventus, le formazioni: out De Rossi. Zaniolo e Nzonzi nel 4-3-3, Kluivert in attacco – LIVE

La vittoria come unico pensiero. La Roma non ha più scelta: se dovesse arrivare una sconfitta questa sera, i giallorossi saluterebbero definitivamente la Champions League, mettendo a serio rischio anche la qualificazione in Europa League. Alle 20.30 la squadra di Ranieri ospita una Juventus già campione d’Italia ma che ha vinto una sola volta nelle ultime 4 partite. Dai bianconeri ci si aspetta una reazione d’orgoglio, in una partita che non è mai come le altre. All’Olimpico sono previsti più di 50mila spettatori per l’ultimo big match stagionale per la Roma.

La formazione sembrava praticamente già fatta per i giallorossi, con il ritorno di Florenzi e De Rossi tra i titolari nel 4-2-3-1. Ranieri, invece, stupisce tutti e scende in campo con il 4-3-3: il capitano giallorosso non sarà tra i titolari. Al suo posto c’è Nzonzi in cabina di regia, con Pellegrini e Zaniolo ai suoi lati: il classe ’99, dunque, agirà in quello che è il suo ruolo naturale anche a detta del suo allenatore. In avanti il tridente è formato da Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy. Confermata, invece, la difesa. Per la Juventus dovrebbe giocare Barzagli (Caceres lo insidia) al posto di Bonucci, con il tridente Cuadrado-Ronaldo-Dybala in avanti. Ad ora la Roma è fuori anche dall’Europa in virtù della vittoria del Torino con il Sassuolo. Lotta Champions: Atalanta a +6, ma in caso di ko stasera sarebbe matematicamente avanti in virtù della differenza reti. L’Inter, invece, avrebbe il match point domani sera contro il Chievo già retrocesso. Un pareggio per la Roma non cambierebbe assolutamente nulla: i tre punti restano obbligatori.

LE FORMAZIONI DI ROMA-JUVENTUS

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Santon, Coric, De Rossi, Pastore, Cristante, Under, Perotti, Schick.

Allenatore: Claudio Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Caceres, Alex Sandro, Cancelo, Bentancur, Pereira Da Silva, Kastanos, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Assistenti: Meli e Preti

IV: Guida

VAR: Mazzoleni

AVAR: Carbone