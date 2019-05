Roma-Juventus, De Sciglio: “Faremo la nostra gara dal primo minuto”

Sarà un match fondamentale per il prossimo futuro giallorosso, quello che andrà in scena allo Stadio Olimpico domenica sera tra Roma e Juventus. La squadra di Ranieri per coltivare ancora qualche residua speranza di agganciare un posto Champions, mentre i ragazzi di Allegri ancora alla ricerca della prima vittoria da quando si sono laureati Campioni di Italia. A rilanciare la sfida ci ha pensato Mattia De Sciglio, che si è espresso in questi termini a SkySport24:

“Con la Roma sarà comunque una partita importante, anche a livello di prestigio, quindi dovremo fare la nostra gara dal primo minuto. Le voci di mercato non ci condizioneranno: siamo dei professionisti e da professionisti ci comporteremo“.