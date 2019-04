Roma-Juventus, al via la vendita libera per Distinti Sud e Curva Nord

Il 12 maggio alle 20.30 la Roma scenderà sul campo dello stadio Olimpico per sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri. Come informa il club giallorosso su Twitter, dalle 16 di oggi si aprirà la vendita libera per la Curva Nord e per i Distinti Sud. Inizialmente i due settori erano stati riservati ai possessori di un abbonamento stagionale AS Roma (Serie A o UCL) o di una AS Roma Card attraverso l’iniziativa porta un amico allo stadio. Da oggi non c’è più alcun vincolo: tutti i tifosi giallorossi possono acquistare i biglietti dei due settori.