La vittoria della Roma contro la Juventus dà la carica per questo finale di stagione. I giallorossi sperano ancora in un posto in Champions, che resta comunque difficile da raggiungere. Tra i migliori, prima di uscire per un infortunio (verrà valutato tra oggi e domani), Lorenzo Pellegrini, che tramite un post su Instagram ha festeggiato i tre punti: “Grande Roma, continuiamo a lottare fino alla fine”.