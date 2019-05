Roma-Juve, De Rossi verso il rientro. Ranieri: “Da martedì in gruppo”

La Roma esce con le ossa decisamente doloranti da ‘Marassi’. I giallorossi non vanno oltre il pareggio in casa del Genoa, riacciuffati nel recupero dal gol di Romero. Domenica prossima la squadra di Ranieri è attesa da un match molto insidioso come quello contro la Juventus, che è già campione d’Italia ma viene dal pareggio nel derby. Per Florenzi che rischia di dare forfait, il tecnico testaccino potrebbe contare sul rientro di Daniele De Rossi. “Fino ad ora si è allenato a parte, da martedì penso che rientrerà in gruppo“, ha ammesso lo stesso Ranieri nel postpartita di Genoa-Roma. A questo punto l’esperienza e il carisma del capitano giallorosso diventano fondamentali.