Roma, Jesus risponde a un tifoso: “Un onore indossare questa maglia” – FOTO

Sempre attivissimo Juan Jesus sui social. La stagione è finita, le vacanze sono arrivate, ma c’è chi su Twitter ha voluto dedicare un post al difensore brasiliano. Un elogio da parte di un tifoso giallorosso che si è visto poi rispondere dallo stesso calciatore. “Per me è solo un onore poter indossare questa maglia. Sempre con grinta e amore”, scrive il centrale. In difesa il prossimo anno ci sarà probabilmente una rivoluzione, ma l’ex Inter è pronto a ripartire come ha finito: da titolare contro il Parma.