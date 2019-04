Juan Jesus rassicura tutti. Dopo lo scontro con Samir, il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo e raggiungere l’ospedale per una tac. Dopo l’esito negativo dei risultati il difensore ha voluto rassicurare tutti con un post su Twitter:

“Grandissimi, +3! Poi vorrei rassicurare tutti quelli che me lo stanno chiedendo. Sto bene per fortuna. Ho la testa dura ! Per la nostra maglia questo e altro. Forza Roma!”.