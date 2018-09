Roma, ira da capitano: Florenzi nervoso in Tribuna autorità

Il pareggio contro il Chievo arrivato nei minuti finali e dopo aver dilapidato i due gol di vantaggio non è andato giù a nessuno. Tantomeno ad Alessandro Florenzi, che si è fatto vedere piuttosto nervoso dopo il fischio finale di Mazzoleni. Non in campo, dove è stato il migliore della sua Roma (e tornava dall’infortunio che l’aveva spaventato nella partita con l’Atalanta), ma nella sala che ospita il rinfresco della Tribuna autorità dello stadio Olimpico. Due manate sul tavolo mentre parlava al telefono e un selfie distratto con chi gli chiedeva una foto. Nessun sorriso, nessuna parola e anzi la sensazione di voler lasciare il prima possibile lo stadio per recuperare energie mentali e fisiche. Dopo la foto Florenzi ha recuperato la moglie Ilenia e preso in braccio una delle due figlie per prendere la via di casa. Per lui e per tutta la Roma è già tempo di guardare in avanti: martedì la squadra partirà per Madrid dove mercoledì sfiderà il Real nel primo turno di Champions League.