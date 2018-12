Roma-Inter, Totti e lo scontro con Daniele Baldini: “Siete vergognosi”

Francesco Totti contro tutti. Ieri sera il dirigente della Roma è stato l’unico giallorosso a presentarsi davanti alle telecamere dopo la sfida contro l’Inter e il mancato calcio di rigore non fischiato da Rocchi per un fallo su Zaniolo in piena area. Lo storico capitano romanista è intervenuto ai microfoni delle tv parlando apertamente di “Vergogna“, un concetto ribadito anche nell’intervista a Roma TV durante la quale ha incrociato anche Daniele Baldini. “Vergognosi… siete vergognosi… voi… Mo hai capito che significa?“, parola di Totti al collaboratore di Spalletti che passava accanto a lui proprio in quel momento.