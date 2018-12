Tra Roma e Inter finisce 2-2. Spalletti mantiene l’imbattibilità con Di Francesco, ma non finisce il match. Rocchi lo ha mandato fuori in anticipo per una protesta troppo plateale su un fallo fischiato nel finale. L’occasione per i tifosi romanisti per sfogarsi nei suoi confronti: mentre il tecnico lasciava il campo, nei suoi confronti è arrivata una bordata di fischi e dagli spalti anche il coro “Spalletti pezzo di m..da” che lo ha accompagnato fino all’uscita.