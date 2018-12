Roma-Inter, scaramanzia Spalletti: entra in campo e bacia il terreno di gioco. Fischi dell’Olimpico

Luciano Spalletti torna sul campo che per tanti anni è stato suo. Il neo tecnico dell’Inter si prepara alla sfida contro la Roma usando anche un po’ di scaramanzia: intorno alle 19.10 è entrato per una ricognizione brevissima sul prato dell’Olimpico. Completamente solo, si è avvicinato verso il centro del campo e si è chinato, baciando l’erba dal terreno di gioco.

Pochi i tifosi presenti al momento del gesto, ma abbastanza per fischiare l’ex allenatore giallorosso. Applausi invece dal nutrito settore ospiti nerazzurro.