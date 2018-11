Roma-Inter, Pellegrini ci prova: il centrocampista tenta il recupero lampo

La Roma, in piena emergenza infortuni, potrebbe ritrovare clamorosamente Lorenzo Pellegrini per la sfida con l’Inter. Il rientro del centrocampista, infortunatosi nell’ultima giornata di campionato a Udine, era inizialmente previsto per la trasferta di Cagliari. Questa mattina ha svolto terapie, ma come riportano i media del club giallorosso, non è escluso il recupero lampo per la partita di domenica. Zaniolo nel frattempo scalda i motori, ma visto i tanti infortuni avere Pellegrini in panchina sarebbe già una vittoria.