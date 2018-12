Roma-Inter, Olsen sbaglia i rinvii: Di Francesco manda il traduttore dietro la porta

Eusebio Di Francesco è una furia nell’avvio di gara tra Roma e Inter. Il tecnico giallorosso non è soddisfatto di alcune situazioni, ma a farlo arrabbiare sono stati soprattutto i rinvii dal fondo di Robin Olsen. Come riporta Sky Sport, così Di Francesco ha scelto di mandare subito il traduttore, Claudio Bisceglia, a fargli recapitare il suo messaggio: niente rilanci lenti e corti, a campanile, ma lanci lunghi con l’obiettivo di trovare Under e la sua velocità. L’azione dunque deve cominciare dal portiere svedese, che deve essere parte integrante del gioco.