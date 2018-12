Roma-Inter, Nainggolan all’Olimpico: grande commozione con i giallorossi nel pre-partita

Doveva essere la partita di Radja Nainggolan, un ex che non sarà mai un avversario come gli altri per la Roma. Un problema fisico l’ha costretto al forfait, ma il Ninja non ha voluto perdere l’occasione per tornare nel posto che considera la sua seconda casa. All’Olimpico c’è anche lui e nel pre-partita ha dedicato tutto il suo tempo per salutare i vecchi amici. Tanti abbracci e baci commossi con tutti, dagli ex compagni, a tutti i dipendenti. Nainggolan è rimasto nel cuore di tutti e, nonostante un grande Zaniolo, non sarà mai un affare averlo perso.