Roma-Inter, Under si ferma in allenamento: per il turco nulla di grave

Dalle parti di Trigoria non sanno più a che santo votarsi: anche Cengiz Under ha riportato un problema muscolare. Domani contro l’Inter è quasi un’ultima spiaggia per la Roma in ottica Champions League, ma le numerosissime assenze potrebbero condizionare il match. Dopo i forfait di Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy, De Rossi, Karsdorp e Coric, come riporta Sky Sport ora anche l’esterno turco avrebbe subito uno stop di natura fisica durante l’allenamento. Per il classe ’97, inserito nella lista dei convocati, non sembra in ogni caso nulla di problematico che possa metterne a rischio la presenza domani sera. In ogni caso, domani Di Francesco verificherà la totale disponibilità del suo giocatore.