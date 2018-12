Roma-Inter, le probabili formazioni: in difesa c’è Juan Jesus. Florenzi nel tridente d’attacco – LIVE

La Roma ritrova Luciano Spalletti allo stadio Olimpico, in una gara molto importante per il discorso quarto posto. Eusebio Di Francesco contro i nerazzurri cerca una vittoria che manca dall’11 novembre scorso, dalla gara in casa contro la Sampdoria, non con pochi problemi di formazione. Out Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini, De Rossi, Coric e Karsdorp: le soluzioni a centrocampo e attacco sono ridotte. Olsen tra i pali, in difesa Santon, Manolas, Juan Jesus (preferito a Fazio) e Kolarov. Sulla mediana Nzonzi e Cristante, con Florenzi alto a destra, Zaniolo trequartista e Under a sinistra. Schick, alla sua quarta consecutiva da titolare, punta di riferimento dell’attacco giallorosso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Luca Pellegrini, Perotti, Marcano, Pastore, Kluivert, Riccardi, Celar.

All.: Eusebio Di Francesco.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.

A disp.: Padelli, Berni, de Vrij, Vrsajlko, Ranocchia, Gagliardini, Candreva, Joao Mario, Keita, Nainggolan, Martinez.

All.: Luciano Spalletti.