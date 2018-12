Roma-Inter, la squadra comincia il riscaldamento sotto la Curva Sud

Il momento è di quelli delicati e mai come oggi la Roma ha bisogno di punti e di ritrovare l’unità con i propri tifosi. Nel prepartita del match con l’Inter, infatti, la squadra di Eusebio Di Francesco ha svolto la prima parte del riscaldamento sulla parte di pista d’atletica sotto la Curva Sud. Giusto pochi minuti, prima di proseguire in campo. Contro Spalletti è quasi un’ultima spiaggia, i giallorossi lo sanno e vogliono reagire: per battere i nerazzurri serve qualcosa in più, che può arrivare proprio dalla carica dell’Olimpico.