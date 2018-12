Roma-Inter, Icardi riporta avanti i nerazzurri: “Ma la difesa dov’è?” – LIVE

La Roma però ha i nervi saldi e reagisce ancora una volta. Stavolta il Var è amico dei giallorossi e Rocchi concede un rigore per fallo di mano di Brozovic. Dal dischetto va Kolarov, che fa esplodere l’Olmpico firmando il 2-2.

Una gioia che però dura poco per i tifosi romanisti, perché Icardi riporta avanti l’Inter al 65′. L’argentino salta in area di rigore, senza trovare grandi ostacoli nelle marcature dei giallorossi: “Alla Roma mancano un rigore e l’ergastolo alla difesa”, “Tuttavia bella idea lasciare Icardi da solo”.

La Roma pareggia con uno degli uomini più in ombra del match: Cengiz Under fa partire un missile con il sinistro che fulmina Handanovic. Un gol che scatena i giallorossi: “Giustizia è fatta“, gridano in tanti, “Il kharma ha fatto il suo dovere, un gol immorale tanto quanto il rigore non dato“. E chi manda un messaggio neanche tanto velato a Spalletti.

La Roma è sotto alla fine del primo tempo: ad ora decide il gol di Keita balde Diao al 37′, ma il finale di primo tempo è stato movimentato dal mancato rigore assegnato ai giallorossi per il fallo su Zaniolo. Un episodio che precede solo di pochi secondi il vantaggio nerazzurro. Una beffa che non va giù ai tifosi romanisti, che sui social sfogano la loro rabbia: “Ed ora si inventeranno qualche strano protocollo per dimostrare che non era rigore. Questo campionato è una farsa. Questo è semplicemente un furto a mano armata“, “Su Zaniolo era rigore palese, un errore assurdo. Il Var, usato così, non solo non serve a una mazza, ma fa un sacco di danni”. Poi c’è chi ricorda gli episodi finora andati a sfavore della Roma, dal rigore di Firenze a giallo per simulazione e Dzeko: “Ci si faccia sentire, si urli”.

Anche i sostenitori interisti sono costretti ad ammettere: “Sinceramente mi sto vergognando per quel rigore non assegnato“, “Da interista, se non avessero dato un rigore del genere alla mia squadra mi sarei incazzato come una iena. Var inutile”.

Tuttavia c’è anche spazio per un po’ di ironia: “Ma davvero si aspettavano che Rocchi desse un rigore alla Roma dopo essere stato il capitano della Lazio?“, in riferimento all’ex attaccante biancoceleste. Poi una citazione del maestro Vujadin Boskov: “Rigore è quando arbitro fischia. E VAR non funziona”.