Roma-Inter, la carica degli infortunati: Dzeko, El Shaarawy e De Rossi nello spogliatoio giallorosso

L’importanza di Roma-Inter è evidente, così come il peso delle assenze che stanno attanagliando i giallorossi. Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy e Daniele De Rossi (tutti e tre out per infortunio questa sera) sono scesi negli spogliatoi giallorossi per caricare i compagni a pochi minuti dalla supersfida coi nerazzurri. Un gesto che fa il paio con i calciatori romanisti che hanno cominciato il riscaldamento sotto la Curva Sud: un chiaro messaggio, l’unione del gruppo può essere fondamentale per uscire da questo momento.