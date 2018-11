Roma-Inter, i bookmakers incoraggiano il gol di Schick. E la sorpresa può essere Zaniolo

È il momento di Patrik Schick. Con Dzeko fuori per circa venti giorni, toccherà all’attaccante ceco prendersi sulle spalle il reparto offensivo giallorosso. Se ne sono accorti anche i bookmakers, che regalano una quota incoraggiante per il gol contro l’Inter di Spalletti (3.00 sul tabellone Snai). Come riporta AgiproNews, il gol di Under invece è quotato a 3.50, mentre quello di Kluivert 4.50. Il migliore dell’intero incontro è Mauro Icardi, dato a 2.75 la posta giocata. E la scommessa di giornata è quella del giovane Nicolò Zaniolo, una delle note più liete del turno di Champions della Roma contro il Real Madrid: la sorpresa del 19enne a segno pagherebbe 5,50.