Roma-Inter, deja-vu giallorosso: rigore su Zaniolo ma per il Var non c’è fallo

Ancora un episodio da rigore, ancora i giallorossi a protestare. Roma-Inter sembra un film già visto: Zaniolo va giù in area nel primo tempo, sgambettato da D’Ambrosio, Rocchi non dà il rigore ma si consulta con il Var. Pochi secondi, dalla cabina arriva l’indicazione che è tutto regolare, e la partita va avanti. Poco dopo arriva il vantaggio dell’Inter che sa di beffa. Un episodio analogo a quello dell’anno scorso, sempre in Roma-Inter (finita 1-3) quando Skriniar intervenne su Perotti, ma l’arbitro lasciò correre. Nel secondo tempo un altro caso. Brozovic allarga il braccio e colpisce la palla col gomito, Rocchi non vede ma la Roma protesta ancora. Stavolta l’arbitro sceglie di andare a rivedere l’azione e stavolta assegna il rigore.

