Roma-Inter, cambiano gli orari del blocco del traffico: stop alle auto fino alle 18.30

Le 18:30 invece delle 20:30. Sono stati rimodulati gli orari di stop per la seconda domenica ecologica programmata il 2 dicembre 2018 per facilitare il deflusso degli spettatori in occasione della partita Roma-Inter con fischio d’inizio previsto alle 20:30 allo Stadio Olimpico. Lo stabilisce l’ordinanza (la n.203 del 30 novembre 2018) firmata dalla Sindaca Virginia Raggi.

Quindi in occasione della domenica ecologica di blocco totale della circolazione veicolare gli orari di stop sono rimodulati nel seguente modo: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 18.30.

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” nelle fasce orarie 7.30-13.00 e 15.00-18.30. La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6.